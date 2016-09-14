Правительство выделило 3,3 млрд рублей на поддержку автопрома

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении бюджетных 3,3 млрд руб. на поддержку российских производителей автомобильной техники. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

«Подписанным постановлением Минпромторгу России направляются бюджетные ассигнования в размере 3,3 млрд руб. для предоставления в 2016 г. субсидий из федерального бюджета российским организациям автомобилестроения в целях компенсации части затрат на улучшение технических характеристик (омологацию) и подтверждение соответствия продукции международным стандартам», - говорится в пояснении к документу.

В правительстве отметили, что сейчас более активному продвижению российской автомобильной техники препятствуют различия в технических и потребительских требованиях к ней. К наиболее существенным из них можно отнести, в частности, требования по более высоким экологическим стандартам, по усовершенствованию производимой техники, необходимость производства техники для специальных климатических версий.