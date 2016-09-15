Количество жертв ДТП в России снизилось почти на 15%

В России за последние восемь месяцев погибли более 10 000 человек, а свыше 125 000 пострадали, сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Нилов.

«За указанный период на дорогах страны произошло 92 091 ДТП, в которых погибли 10 517 человек и пострадали 125 329 человек»,— цитирует Нилова «Интерфакс».

Он отметил, что все три показателя снизились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: количество ДТП - на 6,9%, число погибших — на 14,5%, раненых — на 6,4%.