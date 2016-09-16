Правительство может отказаться от программы trade-in – «Коммерсантъ»

Белый дом готов отказаться от поддержки российского автопрома через субсидирование скидок на новые автомобили в 40 000 - 350 000 руб. при утилизации или сдачи в trade-in подержанных. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли, принципиальное решение по этому вопросу пока не принято, в правительстве только начали обсуждать меры поддержки автопрома на 2017 г. Впрочем, уже сейчас понятно, что на фоне возможного сокращения бюджета сокращаться будет и поддержка, а главным «кандидатом на вылет» собеседники издания называют «программу обновления парка». Ясность ожидается в октябре-ноябре, когда определится объем антикризисного фонда.

Программа обновления парка была запущена с сентября 2014 г. В 2015 и 2016 гг. на нее выделяли по 22,5 млрд руб. По данным Минпромторга, за январь--август по программе было продано 263 700 машин. Лидирующий АвтоВАЗ выбрал 32% от субсидий. В компании рассказали, что в 2015 г. доля продаж по программе составила 40%, а в этом – около 50%. В случае отмены программы вероятно ухудшение позиций АвтоВАЗ при отсутствии средств для субсидирования скидок в отличие от конкурентов.

«Пусть эффект от программы и небольшой, ее отмена станет пинком рынка в пропасть», полагает собеседник издания, отмечая, что продажи и так ниже прогнозов. В КамАЗе при помощи господдержки с учетом льготного лизинга продано 10-20% авто, но больший спрос пришелся на утилизацию: «400 000 руб.— высокая скидка за старый автомобиль». В Kia по программе продано 10%, у Ford Sollers и Renault — более 50% и 40% соответственно.

Против программы выступает Минэкономики, полагая, что она создает «отложенный спрос», говорит собеседник издания. Источники поясняют что подобные программы в мире не эффективны дольше трех лет, а то и года. В последнем случае рост продаж идет за счет перетягивания спроса с поздних периодов, а затем «уже нечего перетягивать, покупают машины те, кто и так бы их купил». Собеседник считает, что в России 1 млрд руб. субсидий позволяет повысить спрос на 6000-10 000. машин, то есть госзатраты на один автомобиль составляют 100-150 тыс. руб.Меры поддержки отрасли в Минэкономики прорабатываются.