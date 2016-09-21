Верховный суд не нашел противоречий с законом в нормах ПДД об опасном вождении

Верховный суд России признал соответствующими российскому законодательству ряд норм ПДД об опасном вождении. Проверить п. 2.7 ПДД на соответствие закону просил Павел Савюк – истец считает, что указанный пункт нарушает права граждан. «С двумя частями пункта мы не согласны. Это введение «бокового интервала» и «перестроение при интенсивном движении», – сказал адвокат заявителя в суде.

«Никто не может сказать, что это за величина такая "боковой интервал", она никому не известна. Но в большей степени нас смущает норма "перестроение при интенсивном движении" - например, в столице днем всегда интенсивное движение», – заявил защитник. По мнению адвоката, данные нормы будут создавать двойное истолкование.