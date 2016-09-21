Полиция пресекла акцию протеста таксистов возле офиса «Яндекс.Такси»

Полицейские пресекли проведение акции протеста возле московского офиса «Яндекс.Такси», передает ТАСС.

По словам таксистов, протестующие сымитировали аварию. Они хотели получить от руководства компании реакцию на свои действия. Всех участников акции доставили в отделение полиции. На данный момент движение по улице Тимура Фрунзе восстановлено.

Возле здания «Яндекс.Такси» припарковано около десяти желтых автомобилей. Коллеги задержанных таксистов заявили, что будут дожидаться их возле офиса компании. Они планируют продолжить проведение протестов. «Это пока начало, мы будем пытаться и дальше делать что-то подобное», - сказал один из таксистов.

С водителями автомобилей пытаются проводить беседы сотрудники ДПС, разъясняя незаконность акции. В пресс-службе ГУ МВД по Москве не стали комментировать данную информацию.

Во вторник вечером таксисты пытались провести аналогичную акцию протеста на том же месте. Они хотели перекрыть улицу Тимура Фрунзе. Прибывшие на место протеста полицейские объяснили участникам акции, что ее проведение незаконно. Тогда таксисты уехали, и полицейские не стали никого задерживать.