LetterOne Михаила Фридмана договорилась о совместных проектах с Uber

LetterOne в ходе инвестиций $200 млн в сервис Uber заключила с компанией соглашение о синергии на некоторых рынках. С таким заявлением выступил председатель наблюдательного совета «Альфа групп» Михаил Фридман.

«Мы пошли на инвестиции в Uber только по одной причине - потому что мы заключили специальное соглашение с компанией, по которому у нас с ней стратегический альянс по определенным рынкам. Мы хотим с ними работать по тем аспектам, по которым мы считаем, что у нас есть экспертиза, построить совместные разные проекты», - пояснил предприниматель.

Об инвестициях LetterOne в Uber сообщалось в феврале 2016 г.