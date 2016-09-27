Мантуров: рынок автомобилей в России снизится на 10% в 2016 году

Автомобильный рынок в России в 2016 г. снизится примерно на 10% и стабилизируется в таком состоянии еще на год, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, ведомство рассчитывает на постепенный рост с 2018 г.

Говоря о персонификации поддержки автопрома в будущем году, Мантуров отметил, что для тех секторов, которые сегодня наращивают положительную динамику, в следующем году меры поддержки будут снижаться.

Таким образом, по словам министра, будут создаваться такие программы, как «Первый автомобиль» или «Автомобиль для села», то есть речь будет идти о программах, которые будут ориентированы на определенные группы потребителей и определенный сектор автопрома.

Мантуров также сообщил, что министерство прогнозирует выход на объемы экспорта в 300 000 отечественных автомобилей к 2025 г.

Это консервативный сценарий, но есть и более амбициозный план, добавил министр. «Все будет зависеть от возможностей бюджета. И с учетом бюджетной эффективности, мер поддержки мы рассчитываем на то, что у нас с Минфином сложится понимание. Дополнительные средства поддержки будут обеспечены, и, таким образом, мы можем выйти на более даже амбициозные цифры - в частности, по 2025 г.», - сказал Мантуров.