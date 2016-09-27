Совет директоров Audi покинул отвечавший за технические разработки Штефан Книрш

Правление автопроизводителя Audi, входящего в концерн Volkswagen, отправило в отставку члена совета директоров, отвечавшего за технические разработки, Штефана Книрша. Как пишет Financial Times, компания объявила, что решение вступает в силу немедленно. По мнению правления, Книрш утаивал информацию о манипуляциях с показаниями датчиков токсичности выхлопов. Книрш вошел в совет директоров Audi в январе 2016 г., после того, как в связи с «дизельгейтом» был отстранен его предшественник - Ульрих Хаккенберг, проработавший в VW 30 лет. Никаких обвинений Хаккенбергу предъявлено не было. На момент назначения у Книрша была прекрасная репутация, до этого он с 2013 г. контролировал работы по разработке двигателей Аudi. Перед назначением его призвали раскрыть все, что он знает о «дизельгейте», он заявил, что ему ничего об этом не известно. Расследование показало, что это было не так, поэтому с Киршем компания решила расстаться, заявил вице-президент наблюдательного совета Audi Бертхольд Хьюбер.

VW и Audi подтвердили, что в США продолжается расследование манипуляций с датчиками, которое проводит юридическая фирма Jones Day, и комментировать продвижение расследования обе компании не будут.

Нынешняя отставка позволяет предположить, что о манипуляциях с программным обеспечением датчиков выхлопов в VW знали намного больше людей, чем предполагалось, пишет The Wall Street Journal. Также в связи с ней возникают вопросы, был ли в курсе манипуляций гендиректор Audi Руперт Штадлер, добавляет газета. На прошлой неделе его опрашивали юристы Jones Day. По данным источников газеты, пока против него нет никакой уличающей информации.

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