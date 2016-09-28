PSA Group займется каршерингом

Французская PSA Group объявила о приобретении совместно с банком MacKinnon, Bennett & Co. доли в канадской компании Communauto и запуске бренда Free2Move, под которым группой будут продвигаться сервисы новой мобильности — каршеринг, райдшеринг, интеграция автомобилей в сети передачи данных. Также PSA Group сообщила, что получила доли в стартапах Koolcar и TravelCar и собирается инвестировать в их развитие 100 млн евро. Размеры инвестиций в приобретение компаний PSA не раскрывает.

Communauto около 20 лет занимается каршерингом, сейчас сервис работает в семи городах Канады и в Париже, сообщили партнеры. Koolcar и TravelCar специализируются на сервисах обмена автомобилями между частниками (peer-to-peer). PSA Group также сообщила, что начала поставки электромобилей Citroen C-Zero для сервисов кратковременного проката машин группы Bollore в Лионе и Бордо.

«Для PSA Group мобильность — это не только производить и продавать отличные машины, но и предлагать полный диапазон решений для мобильности», - сказал президент компании Карлос Таварес на мероприятии, посвященном запуску Free2Move. Сервисы новой мобильности дадут компании синергию между производством машин и предоставлением услуг и позволят достичь целей плана развития push to pass, считает он. «Мы видим тренд: люди хотят наслаждаться машиной, при этом не владея машиной, и мы будем стараться ответить на запросы потребителей», - сказал Таварес.

Крупнейшие автопроизводители активно кооперируются с технологическими компаниями, инвестируя в их развитие или вступая в партнерства. Toyota станет партнером и инвестором Uber, в его конкурента Gett вложит $300 млн Volkswagen, Uber и Volvo Cars инвестируют совместно $300 млн в разработку беспилотных автомобилей. На этой неделе альянс Renault Nissan объявил о подписании договора с Microsoft о развитии технологий подключаемых автомобилей, а немецкая тройка - BMW, Audi и Mercedes - договорилась о создании альянса для развития технологий 5G с компаниями телекоммуникационного сектора Ericsson, Huawei, Intel, Nokia и Qualcomm.