Volkswagen заплатит $1,2 млрд дилерам в США в качестве компенсаций по «дизельгейту»

Германский автопроизводитель Volkswagen AG заявил американскому суду, что он собирается выплатить в качестве компенсации по урегулированию «дизельного» скандала своим автодилерам в США $1,2 млрд, пишет в субботу, 1 октября, The Wall Street Journal.

В среднем каждый дилер, которых у Volkswagen в США более 650, получит по $1,85 млн. Эта сумма должна покрыть их издержки, связанные с невозможностью реализовать машины, а также с репутационными потерями.

Ранее суд в Сан-Франциско предварительно одобрил решение о выплате компанией Volkswagen $14,7 млрд в качестве компенсаций покупателям автомобилей Volkswagen, на которых стояло программное обеспечение, занижающее реальные показатели выбросов вредных веществ. Таким образом, теперь общая сумма выплат выросла на $1,2 млрд.

В июле Федеральный окружной суд в Сан-Франциско предварительно одобрил соглашение о выплате компанией Volkswagen $14,7 млрд в качестве компенсаций в связи с «дизельгейтом». Компенсации в размере от $5100 до $10 000 будут выплачены покупателям автомобилей Volkswagen и Audi с двухлитровыми дизелями, на которых стояло программное обеспечение, занижающее реальные показатели выбросов.

Кроме того, VW выкупит либо модифицирует 475 000 проданных в США автомобилей с такими двигателями, на что в сумме потратит порядка $10 млрд. Еще $2,7 млрд будет выплачено в качестве различных штрафов и $2 млрд - на продвижение автомобилей с нулевыми выбросами.

Предполагается, что суд окончательно одобрит соглашение с компанией 18 октября, отмечает «Интерфакс».

Скандал вокруг Volkswagen возник в сентябре 2015 г., после того как американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) выявило, что концерн устанавливал на своих автомобилях с дизельными двигателями компьютерные программы, которые во время проверок занижают показатели выброса вредных веществ. Власти США обязали Volkswagen отозвать почти полмиллиона машин, выпущенных на американский рынок с 2009 по 2015 г.