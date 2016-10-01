Меры поддержки авторынка на 2017 году будут определены в конце ноября - Мантуров

Меры поддержки авторынка на 2017 г. будут определены в конце ноября, заявил журналистам глава Минпромторга Росии Денис Мантуров в кулуарах международного инвестиционного форума «Сочи-2016».

«Мы для себя формируем, будем направлять в ближайшее время заявки в Минфин. Но это не касается текущего бюджета, это будет больше ориентация на меры поддержки отраслей экономики, на антикризисные меры. Все решения по этим антикризисным мерам будут приниматься в конце ноября, не раньше», - заявил он.

Ранее министр говорил, что Минпромторг в конце года будет предлагать дальнейшие меры господдержки автопрома.

«В конце года будем выходить с предложениями, но эти предложения будут сильно персонифицированы и индивидуализированы по группе потребителей, поскольку разный сектор ведёт себя по-разному. По грузовому транспорту у нас есть положительная динамика, рост, по автобусам есть положительная динамика, по LCV, но продолжается снижение объёмов производства и рынка по легковому транспорту. Мы будем перенастраивать механизмы, выходить с предложениями к концу года», - говорил он.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов сообщил, что Минпромторг будет в дальнейшем ориентировать господдержку в первую очередь на высоколокализованные предприятия отрасли.