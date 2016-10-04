В России может появиться специальный тест для пьяных водителей

В России может появиться специальное «медицинское сопровождение», которое схоже с Idiotentest («тест на идиота») в Германии. Об этом сообщил во вторник, 4 октября, замначальника ГИБДД МВД России Владимир Кузин.

В Германии этот тест применяют в отношении водителей, которые набрали определенное количество штрафных баллов. По предложениям для России, балльная оценка действий водителя не предполагается. Тест будет основываться на числе совершенных правонарушений, например три и более нарушения из списка, определенного законодателем.

«Что касается самого вопроса дополнительной проверки водителя, на сегодняшний день такие усиленные требования уже есть. Это пересдача, в ходе которой лицо проходит дополнительное медицинское освидетельствование и подтверждает знания ПДД для возврата водительского удостоверения», — приводит слова Кузина «РИА Новости».

Также, по словам Кузина, ожидается введение медицинского сопровождения для пьяных водителей. В частности, речь идет о психиатрах и наркологах, которые планируют беседовать с задержанными правонарушителями.