В России Toyota отзывает почти 220 000 машин

В России ООО «Тойота мотор» добровольно отзывает 219 811 автомобилей из-за риска утечки топлива. Как сообщает Росстандарт, под кампанию попали Toyota Auris, Toyota Prius, Toyota Corolla и Lexus CT 200h, проданные между 15 февраля 2007 г. и 19 сентября 2015 г.

У этих машин есть система улавливания паров топлива с угольным абсорбером, расположенным в топливном баке. «Из-за особенностей расположения выходного патрубка угольного абсорбера существует вероятность образования трещины в патрубке. При длительной эксплуатации автомобиля с трещиной возможно ее увеличение, что, в свою очередь, может привести к утечке паров топлива и, в крайнем случае (при полностью заполненном топливном баке), существует вероятность утечки топлива», - объясняет Росстандарт. При бесплатном ремонте в этих автомобилях заменят топливозаборник.