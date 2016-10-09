Наехавший на колонну военных водитель задержан

Правоохранители задержали водителя автомобиля Volkswagen Golf, совершившего наезд на колонну военнослужащих в учебном военном городке в Подмосковье. Об этом сообщает Федеральное агентство политических новостей.

Инцидент произошел вечером 8 октября в военном городке рядом с подмосковным Чеховом. Автомобиль протаранил группу военнослужащих, в результате чего пострадали восемь человек. На данный момент их жизням ничего не угрожает.

Водитель автомобиля с места происшествия сбежал. Им оказался 33-летний прапорщик воинской части в деревне Ваулово. По предварительным данным, виновник дорожно-транспортного происшествия был в нетрезвом состоянии.