Продажи автомобилей в России в 2016 г. снизятся на 13-14% - «Автостат»

В России за 2016 год будет продано почти 1,3 млн новых легковых автомобилей, это на 13-14% ниже прошлогодних 1,5 млн штук. Как передает ТАСС, это говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат». Его авторы отмечают, что позитивное воздействие на рынок оказывают программы господдержи, в частности обновление автопарка, льготный лизинг и льготное кредитование. Негативными факторами они называют рецессию в экономике, инфляцию и снижение реальных доходов населения, что приводят к существенному падению потребительского спроса.

По подсчетам Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в январе - августе снизились на 14,9% и составили 895 350 машин.