Совет директоров «GM-АвтоВАЗа» возглавил президент «АвтоВАЗа» Николя Мор

Председателем совета директоров «GM-АвтоВАЗа», совместного предприятия «АвтоВАЗа» и General Motors в Тольятти, избран президент ОАО «АвтоВАЗ» Николя Мор.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «GM-АвтоВАЗа», решение принято 6 октября на очередном заседании совета директоров СП в Тольятти.

Как уточнили в пресс-службе, место председателя совета директоров «GM-АвтоВАЗа» стало вакантным после выхода из совета прежнего президента «АвтоВАЗа» - Бу Андерссона.

Андерссон покинул совет директоров СП в июне, вместо него в совет от «АвтоВАЗа» вошел новый президент - Николя Мор.

«GM-АвтоВАЗ» выпускает внедорожник Chevrolet Niva, автомобиль производится с 23 сентября 2002 г. На 2016 г. был запланирован запуск производства Chevrolet Niva второго поколения. Реализация проекта впоследствии была отложена на неопределенный срок из-за отсутствия финансирования.