Стратегию развития автопрома до 2025 года вернули в Минпромторг на доработку

Минпромторг представил в правительство стратегию развития автопрома России до 2025 г. в конце сентября, а 7 октября профильный вице-премьер Аркадий Дворкович вернул документ на доработку, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомственную переписку. В числе недостатков указывается отсутствие комплексного анализа состояния отрасли, мер ее защиты и поддержки, возможностей роста локализации производства, прогнозов развития и загрузки мощностей.

Принципиальных новшеств в проекте нет. Реализация стратегии предполагается в три этапа. В 2016-2018 гг. предполагается «сохранить потенциал отрасли» с использованием «всех инструментов и мер госрегулирования» для конкурентоспособного уровня загрузки и сформировать условия для «экспортного прорыва». В 2018-2020 гг. предлагается стимулировать выпуск автокомпонентов и выбор технологических направлений в НИОКР с параллельным ростом экспорта. А до 2025 г. в России должна сформироваться «новая конкурентная среда», доля экспорта - составить 30-50%, и тогда настанет время определяться с «направлениями опережающего развития технологий».

Президент Владимир Путин поручал подготовить документ еще к марту. Сроки несколько раз переносились, но в этот раз изменить их не удалось, и отправлять пришлось сырой проект, поясняет собеседник издания. Еще один подчеркивает, что проект больше похож не на стратегию, а на «формальную отписку», чтобы уложиться в сроки.