Власти Германии просят Tesla не использовать термин «автопилот» в рекламе

Министр транспорта Германии Александр Добриндт попросил Tesla прекратить рекламировать свои электромобили как обладающие функцией «автопилот», так как это предполагает, что внимание водителей не требуется, и вводит в заблуждение, передает Reuters со ссылкой на минтранс Германии.

По словам представителя министерства, в письме Tesla содержится просьба не использовать больше «вводящий в заблуждение термин "автопилот" в рекламе компании.

Представитель Tesla в свою очередь заявила, что термин «автопилот», описывающий систему, действующую совместно с водителем, десятки лет использовали в воздушно-космическом пространстве и компания всегда давала понять покупателям, что система управления требует от водителя постоянного внимания.