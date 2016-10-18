Законопроект о штрафах за шины не по сезону одобрен думским комитетом

Думский комитет по транспорту и строительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, предлагающий ввести штрафы в размере 2000 руб. за езду на шинах не по сезону. Законопроект может вступить в силу уже в 2016 г., передает ТАСС.

Депутаты ко второму чтению пропишут в законопроекте сроки вступления его положений в силу, а также разъяснят полномочия органов госвласти российских субъектов относительно увеличения сроков запрета использования зимних шин и шин, укомплектованных шипами противоскольжения.

«Мы доработали законопроект, он нужный, считаю, что надо его поддержать», - заявил председатель комитета Евгений Москвичев. По его словам, большое количество ДТП в России происходят в том числе из-за несвоевременной замены шин.