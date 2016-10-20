Все новые автомобили Tesla будут оснащены оборудованием для самоуправления

Гендиректор Tesla Илон Маск сообщил CNN, что все новые автомобили компании будут оснащены программным обеспечением и оборудованием для самоуправления. В компании заявили, что уже к концу 2017 г. автомобиль сможет доехать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес без участия водителя.

Машины будут оснащены большим числом камер, что позволит компьютеру получать круговой обзор. Сами компьютеры будут заменены на новые, в 40 раз мощнее тех, что установлены сейчас в автомобилях Tesla. Кроме того, производители оснастят машины улучшенными ультразвуковыми сенсорами.

Маск отметил, что новое ПО будет доступно только для Tesla S, X и третьей модели, владельцы старых автомобилей не смогут их обновить.