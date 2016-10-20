Nissan стал крупнейшим акционером Mitsubishi Motors

Nissan Motor получил 34% в автопроизводителе Mitsubishi Motors Corporation (MMC) и стал его крупнейшим акционером, объявили компании. MMC провела эмиссию на 237 млрд иен ($2,29 млрд, 506 млн акций), которые были выкуплены Nissan Motor.

Президент и гендиректор Nissan Карлос Гон возглавит совет директоров Mitsubishi Motors, также в совет войдут четыре менеджера от Nissan. Назначение вступит в силу 14 декабря. Прежний председатель совета директоров и президент Осаму Масуко займет должность гендиректора MMC, хотя ранее он планировал уйти в отставку после смены основного акционера компании.