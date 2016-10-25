General Motors получила рекордные прибыль и выручку в III квартале

Крупнейшая автомобилестроительная корпорация США General Motors Co. (GM) установила новые рекорды прибыли и выручки для III квартала благодаря сильным розничным продажам в США, хорошим результатам в Китае и эффективному управлению затратами.

Как говорится в финансовой отчетности компании, чистая прибыль в июле-сентябре 2016 г. подскочила на 104% до $2,77 млрд, а в расчете на акцию - на 110% до $1,76. Без учета разовых факторов прибыль составила $1,72 на акцию против $1,50 годом ранее.

Скорректированная EBIT концерна увеличилась на 14,4% до $3,5 млрд, рентабельность по этому показателю составила 8,3%. Квартальная выручка GM выросла на 10,3% до $42,83 млрд.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем ожидали прибыль GM без учета разовых факторов на уровне $1,44 на акцию при выручке $39,3 млрд.

Североамериканское подразделение GM увеличило скорректированную EBIT до $3,5 млрд с $3,3 млрд годом ранее благодаря спросу на пикапы и внедорожники. Убыток от европейских операций составил $100 млн против убытка в $200 млн в III квартале 2015 г. В Южной Америке компания также получила убыток в $100 млн.

В июле-сентябре GM продала 2,42 млн автомобилей по всему миру - на 3,8% больше, чем годом ранее. За 9 месяцев 2016 г. продажи увеличились на 0,4% до 7,2 млн машин.

Компания ожидает скорректированную прибыль в 2016 г. ближе к верхней границе ранее объявленного диапазона - от $5,5 до $6 на акцию.

Вместе с тем, из-за последствий выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) General Motors вряд ли удастся реализовать одну из основных долгосрочных целей - вывести европейские операции на прибыльный уровень впервые с 1998 г.