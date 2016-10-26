Toyota отзывает еще 5,8 млн машин из-за подушек Takata

Toyota Motor объявила об отзыве около 5,8 млн автомобилей во всем мире. Как сообщает Reuters, причина отзыва - замена потенциально взрывоопасных подушек безопасности Takata. Агентство напоминает, что автопроизводители ранее уже массово отзывали автомобили из-за этих подушек, которые в условиях долгой жары могут взрываться. Эти взрывы считаются причиной гибели минимум 16 человек.

Под нынешний отзыв попадают Toyota Corolla, а также хэтчбеки Vitz, или Yaris, выпущенные с мая 2000 по ноябрь 2001 г., в апреле 2006 г. и декабре 2014 г. Отзываются 1,16 млн автомобилей, проданных в Японии, 820 000 - в Китае, 1,47 - в Европе, а также машины, проданные в Центральной и Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Сингапуре. Компания отзывает около 20 000 машины, где подушки Takata уже заменяли в 2010 г., поскольку теперь и новые подушки считаются небезопасными, поскольку в них нет осушающего агента.