Volkswagen обогнал Toyota по продажам за девять месяцев, несмотря на «дизельгейт»

В первые три квартала 2016 г. концерн Volkswagen по продажам автомобилей обошел корпорацию Toyota Motor, несмотря на «дизельгейт». Как сообщает «Интерфакс», Toyota сообщила о росте продаж в этот период на 0,4% в годовом выражении, до 7,53 млн машин. Volkswagen нарастил продажи на 2,4% до 7,61 млн автомобилей.

В Китае продажи Volkswagen выросли на 11% до 2,58 млн единиц. Toyota продала в Китае в три раза меньше автомобилей в январе – сентябре, а ее показатели в США снизились за этот период на 2,4% до 1,82 млн.