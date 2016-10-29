Колонны спецтехники начали противогололедную обработку дорог в Москве

В 19.00 мск колонны специализированной техники вышли на сплошную противогололедную обработку дорог в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в комплексе городского хозяйства.

«Коммунальщики продолжат работы по механизированной и ручной уборке от снега, наледи и загрязнений дворовых территорий, внутриквартальных проездов, парковок, пешеходных зон, тротуаров, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, объектам соцсферы и потребительского рынка, ТПУ», – сказал собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью в Москве опустится до -2 градусов, что создаст условия для гололедицы. За последние 12 ч в столице выпало до 3 см снега, местами выпадет еще 1-2 см снега.