Daimler может вложить не менее 300 млн евро в строительство завода в Подмосковье

Концерн Daimler может вложить не менее 300 млн евро в строительство завода премиальных внедорожников в Подмосковье, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в Санкт-Петербурге.

«Могу только примерные параметры [озвучить] – объем в год 25 000–30 000 автомобилей. Это премиальный сегмент, за исключением S-class, т. е. премиальные внедорожники. С точки зрения сроков, думаю, что до конца года мы должны подписать СПИК, вопрос готовности. Практически все основные параметры согласовали», – сказал он.

По словам Мантурова, завод будет построен в Московской области, однако точное местоположение не уточнил. « Могу сказать, что построить такой завод полного технологического цикла, думаю, будет стоить не меньше чем 300 млн евро», – отметил министр.