В США на Audi подан иск от имени сотен тысяч обманутых автовладельцев

В США на Audi подан в суд коллективный иск от имени более 100 000 владельцев автомобилей этого бренда, сообщает Bloomberg. Истцы обвиняют это подразделение Volkswagen Group в установке на дизельные машины, а также на шесть моделей с бензиновым двигателем программного обеспечения, которое улучшает показатели экологичности выхлопов. Иск был направлен 9 ноября в федеральный суд Чикаго. Представители VW Жаннин Джиниван и Audi Марк Клотье отказались от комментариев.

По мнению истцов, мошеннический софт устанавливался на модели A6, A8, Q5 и Q7 с февраля 2013 г. и, возможно, раньше, а топ-менеджеры Audi одобряли его использование вплоть до мая 2016 г., то есть уже через много месяцев после начала дизельгейта.

Reuters сообщает, что иск подала юридическая фирма Hagens Berman, которая занимается делами автовладельцев. AFP добавляет, что истцы ссылаются на сообщения СМИ о манипуляциях Audi. Bild am Sonntag в минувшие выходные сообщил, что регуляторы Калифорнии выявили возможную установку такого ПО на некоторые модели Audi с бензиновым двигателем объема 3 л, якобы это ПО умеет отличать режим тестирования от обычного использования и при проверке занижает показатель содержания СО в выхлопах.

Управляющий партнер этой компании Стив Берман заявил, что на протяжении дизельгейта, в течение года, Audi решила продолжать обманывать клиентов в США, установив очередное устройство по манипулированию данными о чистоте выхлопов. Он назвал это «возмутительным пренебрежением федеральными природоохранными законами и ожиданиями потребителей», которые переплачивали за машины, потому что думали, что они экологичны. Business Wire добавляет, что это не то же самое ПО, которое обнаружили на автомобилях Volkswagen прошлой осенью, а другое.