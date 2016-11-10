Volvo отзывает в США 74 000 автомобилей из-за дефекта ремней безопасности

Volvo отзывает в США около 74 000 автомобилей из-за дефектных ремней безопасности. Как сообщает АР, компания направила регуляторам документы, в которых говорится, что зажим ремня безопасности на переднем пассажирском сиденье может со временем ослабеть. Тогда при аварии ремень может не удержать пассажира. Компания начала изучать ситуацию в августе после нескольких жалоб на слабое крепление ремня.

Под отзыва попадают модели S60, S90, V60, XC60 и XC90 2016-2017 модельных годов, выпущенные с февраля 2015 г. по август 2016 г.

В документах Volvo не упоминается о случаях, когда из-за этой проблемы пассажир получил бы травму.