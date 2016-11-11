Президент «АвтоВАЗа» допускает скорое появление в России самоуправляемых такси

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор не исключает скорого появления беспилотных такси в России. Как передает ТАСС, он сказал об этом телеканалу РБК. Мор заявил, что делает такой вывод с учетом «всех умных приложений от "Яндекса" и других».

На вопрос, планирует ли «АвтоВАЗ» предлагать компаниям такси автомобили собственного модельного ряда, Мор ответил, что «если "АвтоВАЗ" сможет убедить таксистов использовать Lada Vesta, это покажет клиентам в аэропортах, на вокзалах и просто на улице, что сидеть в Lada - это совсем не то же самое, что сидеть в старых "Жигулях".

Uber с 14 сентября запустила самоуправляемые такси в Питтсбурге. Сначала в салоне будут постоянно находиться инженер, который наблюдает за движением и составляет отчет о поездке, и водитель, который в управлении не участвует, но может его перехватывать у автопилота в случае необходимости. В дальнейшем компания планирует оставить в салоне одного инженера. На первом этапе прокатиться на таких машинах смогут только постоянные клиенты, получившие специальное приглашение от Uber. В перспективе возможен полный отказ от человека-водителя, а следить за машинами будет дистанционный центр, с которым сможет связаться пассажир.