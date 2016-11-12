В Москве за сутки произошло около 900 ДТП из-за гололеда

В Москве за прошедшие сутки зафиксировано 880 ДТП в связи с плохими погодными условиями. Об этом сообщили в субботу, 12 ноября, ТАСС в столичной Госавтоинспекции.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, причинами большинства аварий стали несоблюдение скоростного режима, дистанции и опасное маневрирование в условиях гололеда.

Собеседник ТАСС добавил, что в 24 авариях 26 человек получили различные травмы.

Циклон, который обрушился на Центральный и Приволжский федеральные округа, сопровождается снегом, ледяным дождем и гололедом. 11 ноября власти Москвы из-за аномальной погоды просили жителей столицы не выходить на улицу без крайней необходимости.

В субботу в столице снова ожидается снегопад, усиление скорости ветра и гололедица, что может привести к серьезным ДТП, подчеркивают в управлении.