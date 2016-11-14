BMW намерена увеличить продажи электромобилей до 100 000 в 2017 году

Германская автомобилестроительная компания BMW намерена в 2017 г. увеличить продажи электромобилей на треть – до более чем 100 000 машин, заявил руководитель концерна Харальд Крюгер в интервью Suddeutsche Zeitung.

По результатам 2016 г. ожидается, что BMW продаст 60 000 электромобилей. Таким образом, суммарные продажи в 2013–2016 гг. также составят 100 000 электромобилей, сообщает Deutsche Welle.

По словам Крюгера, BMW сейчас предлагает электромобили классических марок и модельных рядов. «Я думаю, что в 2025 г. наша рыночная доля гибридных и электрических автомобилей составит от 15 до 25%», – полагает глава BMW.

Недавно утвержденной в Германии премии покупателям экологичных транспортных средств недостаточно для прорыва в области электромобилей, считает Крюгер. «Что нам нужно, так это всеохватная инфраструктура», – заявил CEO.

Вопрос о производстве единообразных аккумуляторов для всех электромобилей, который активно обсуждают топ-менеджеры и эксперты различных автоконцернов, не вызывает у Крюгера серьезных возражений. «Но мое предложение таково: давайте подождем, пока не выяснится, как будет выглядеть следующее поколение аккумуляторов», – добавил глава BMW.

Для того чтобы поддержать продажи, BMW увеличивает емкость аккумуляторной батареи электромобилей для города серии i3 на 50%. В прошлом году продажи BMW i3, единственной полностью электрической модели BMW, составили всего 25 000 шт.