Volkswagen пообещал выкупить в США 20 000 Audi и отремонтировать еще 60 000 – СМИ

Volkswagen договорился с властями США, что выкупит и отремонтирует около 80 000 дочерней Audi, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на N-tv и его два источника. Переговоры об этом продолжались несколько месяцев в рамках урегулирования последствий «дизельгейта». Стороны договорились, что автопроизводитель выкупит 20 000 более старых Audi и отремонтирует еще 60 000. Переговоры о компенсации их владельцам с их адвокатами продолжаются.

Иск к Audi в США был подан в начале ноября от имени более 100 000 владельцев автомобилей этого бренда. Иск подала юридическая фирма Hagens Berman, которая занимается делами автовладельцев. Истцы ссылались на сообщения СМИ о манипуляциях Audi. В частности, Bild am Sonntag писал , что регуляторы Калифорнии выявили возможную установку такого ПО на некоторые модели Audi с бензиновым двигателем объема 3 л, якобы это ПО умеет отличать режим тестирования от обычного использования и при проверке занижает показатель содержания СО в выхлопах. По мнению истцов, мошеннический софт устанавливался на модели A6, A8, Q5 и Q7 с февраля 2013 г. и, возможно, раньше, а топ-менеджеры Audi одобряли его использование вплоть до мая 2016 г., то есть уже через много месяцев после начала «дизельгейта».