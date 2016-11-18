Volkswagen сократит 30 000 сотрудников в целях экономии

Немецкий автоконцерн Volkswagen сократит десятки тысяч сотрудников по всему миру в целях восстановления рентабельности после скандала с дизельными двигателями, пишут зарубежные СМИ со ссылкой на источники. Официальных комментариев пока нет.

По данным немецкой газеты Handelsblatt, речь идет об увольнении 30 000 рабочих. Reuters уточнил, что 23 000 из них приходится на Германию. Источники Bloomberg сообщили, что всего будет сокращено 23 000 рабочих мест.

В результате автоконцерн сэкономит порядка 3,7 млрд евро, или $3,9 млрд в год, пишут издания. Отмечается, что планы по сокращению согласованы с профсоюзами. Позднее сегодня должна состояться пресс-конференция Volkswagen.