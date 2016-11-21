Volkswagen запустил производство нового Tiguan на калужском заводе, вложив 180 млн евро

ООО «Фольксваген груп рус» (российское подразделение Volkswagen) запустило полный цикл производства кроссовера Tiguan на калужском заводе, говорится в сообщении компании.

Общий объем инвестиций в производство новой модели составит 180 млн евро. На эти средства построен новый кузовной цех, а также обновлены покрасочный и монтажный цеха.

«Значительные инвестиции в производство нового Tiguan подтверждают нашу долгосрочную приверженность российскому рынку. Новый кузовной цех и дополнительные рабочие места способствуют реализации нашей локальной стратегии. В новом Volkswagen Tiguan мы видим потенциал бестселлера в сегменте кроссоверов на российском рынке», — отметил генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.

Производство нового Tiguan включает сварку кузова, покраску и сборку автомобиля, отмечается в сообщении.