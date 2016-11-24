«Автостат» назвал лидеров среди регионов по числу новых автомобилей

Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг 50 крупнейших региональных рынков легковых автомобилей на основе данных за январь – октябрь 2016 г.

По данным агентства, за 10 месяцев объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 1 млн 1200 единиц, показав падение на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Лидерами остаются Москва (163 600 шт.; -6,6:) и Московская область (77 300 шт.; -7,2%), на долю которых в общей сложности приходится почти четверть всего российского рынка (24%). Третью строчку рейтинга занял Санкт-Петербург (68 200 шт.; +1,1%).

В первую десятку также вошли Татарстан (46 600 шт.; -7,9%), Краснодарский край (38 700 шт.; -2,2%), Самарская область (35 000 шт.; -7,5%), Башкирия (34 200 шт.; +0,8%), Ростовская (28 000 шт.; -4,7%), Свердловская (26 800 шт.; -11,1%) и Нижегородская (24 800 шт.; -9,3%) области.

На 10 регионов-лидеров приходится свыше половины (54%) российского рынка новых легковых автомобилей по итогам января – октября 2016 г.