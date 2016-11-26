Минпромторг продлит утилизацию, добавит меры поддержки автопрома на начало 2017 года

Минпромторг планирует сохранить программы утилизации и trade-in наряду с новыми мерами поддержки в I квартале или I половине 2017 г., сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров. При этом он не уточнил сумм, которые планируется выделить на поддержку автопрома, «поскольку недолго осталось ждать общего решения в этой части».

«Но могу сказать следующее: что точно на следующий год будет зарезервирован объем поддержки этой отрасли. Относительно того, какой ее будет формат, думаю, что на первую половину года - как минимум на I квартал - мы должны будем сохранить отработанную и уже хорошо зарекомендовавшую себя форму в части утилизации и trade-in в комбинации с теми формами, которые мы хотим внедрить в следующем году, о которых я уже много говорил. Это и "Первый автомобиль", это и "Автомобиль для многодетной семьи", "Русский тягач", "Автомобиль для села", для социальных работников и так далее. Мы будем синхронизировать эту работу, для того чтобы не останавливать общий формат. Но при этом будем стараться максимально добавлять и внедрять новые форматы поддержки», - сказал министр.

В середине ноября президент Владимир Путин говорил, что господдержка российского автопрома будет продолжена и в 2017 г.