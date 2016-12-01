Renault вложит в «АвтоВАЗ» до 1 млрд евро

Французский концерн Renault вложит в докапитализацию ПАО « АвтоВАЗ» 350 млн евро, впоследствии увеличит эту сумму до 1 млрд евро, заявил посол Франции в Москве Жан-Морис Рипер.

«Французский концерн Renault принял решение немедленно инвестировать 350 млн евро в докапитализацию "АвтоВАЗа", конечная цель - увеличить эту сумму до 1 млрд евро», - сказал он.

«Мы рассчитываем на поддержку российских властей для того, чтобы укрепить предприятие ("АвтоВАЗ")», - подчеркнул он.