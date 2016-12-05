Петербургский завод Toyota начал работать во вторую смену

Завод Toyota в Санкт-Петербурге перешел на работу в две смены, сообщила компания. Решение было принято из-за высокого спроса на Camry и RAV4 вслед за запуском локального производства RAV4 в августе 2016 г., говорится в сообщении.

На заводе выпускают Camry и RAV4. В конце 2015 г. для подготовки к запуску модели RAV4 производственная мощность завода была увеличена в два раза – с 50 000 до 100 000 автомобилей. Инвестиции в запуск RAV4 составили около 9,7 млрд руб.

Продажи автомобилей Toyota в России за десять месяцев упали на 4% до 76 070, RAV4 - выросли на 23%.