Ликсутов: зона платной парковки будет расширяться постоянно

Точечное расширение зоны платной парковки в Москве будет продолжаться постоянно, сказал заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я об этом говорю постоянно: точечное расширение платной парковки в Москве будет продолжаться. Это не какие-то районы, это какие-то участки улично-дорожной сети, одно-два-три-пять мест, кусочек улицы или прочее. Эта тенденция будет постоянной», - сказал он, подчеркнув, что на каждое платное место, которое было введено в городе, есть решение муниципальных депутатов.

По словам Ликсутова, единственное решение транспортной проблемы в Москве - снижение количества выезжающих автомобилей в утренние и вечерние часы пик. «Другого решения нет, это честная позиция, которую я как руководитель департамента говорю», - сказал он. «Будем честны: расширение в Москве улично-дорожной сети в разы невозможно в силу того, что жители сами категорически против», - сказал он.

Ликсутов пояснил, почему невозможно создание дополнительных парковочных мест. «Создание дополнительного парковочного пространства привлечет еще больше автомобилей, ситуация усугубится», - сказал он. «Если мы возьмем, например, на Тверской, придумаем на Манежной площади построить подземную парковку огромную, надо будет туда подъехать - по Тверской, Моховой. Это значит, если количество парковочных мест будет 2000, 2000 дополнительно машин добавится к сегодняшнему трафику - мы не проедем», - пояснил он.

Со 2 декабря плата за парковочное место в центре Москвы на десятках улиц повышена до 200 руб. в час. С 26 декабря 2016 г. зона платной парковки расширится еще на 206 улиц в 47 районах города. Новые места появятся вблизи мест наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров (например, ТЦ «Золотой Вавилон», ТЦ «Город», ТЦ «Каширский Двор»), станций метро (например, «Тушинская», «Строгино», «Крылатское», «Измайловская», «Пионерская» ), станций МЦК («Окружная», «Владыкино», «Крымская», «Автозаводская», «Бульвар Рокоссовского», «Ботанический сад», «Хорошево»).

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