Южнокорейский регулятор оштрафует Volkswagen на рекордные $32 млн

Комиссия по справедливой торговле (Fair Trade Commission, FTC), антимонопольный регулятор Южной Кореи, намерена предъявить уголовные обвинения пяти топ-менеджерам германского автоконцерна Volkswagen AG в рамках «дизельного скандала», пишет газета Financial Times.

Кроме того, FTC планирует взыскать с Volkswagen Korea штраф в размере 37,3 млрд южнокорейских вон ($32 млн) за недобросовестную рекламу - это максимальный штраф, когда-либо налагавшийся регулятором по подобным обвинениям.

FTC отмечает, что реклама, размещавшаяся Volkswagen AG в период с декабря 2007 г. по ноябрь 2015 г., акцентировала внимание потребителей на соответствии автомобилей концерна строгим требованиям Евросоюза к уровню выбросов вредных веществ в атмосферу.

По мнению регулятора, автопроизводитель привлекал покупателей с помощью «ложных, преувеличенных и вводящих в заблуждение» рекламных заявлений, подчеркивая наличие в его автомобилях характеристик, отвечающих жестким требованиям в плане экологии, а также экономии топлива.

В августе 2016 г. власти Южной Кореи приостановили продажи 80 моделей автомобилей производства Volkswagen и оштрафовали автоконцерн на 17,8 млрд вон за фальсификацию документов о вредных выбросах и уровне шума.