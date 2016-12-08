«Камаз» улучшил прогноз по годовой прибыли

«Камаз» по итогам 2016 г. ожидает чистую прибыль по МСФО в пределах 150-200 млн руб. против убытка годом ранее. Как передает «Интерфакс», это заявил гендиректор компании Сергей Когогин. Ожидается, что за год «Камаз» продаст 33 500 автомобилей. Оборот у компании ожидается в 125 млрд руб., и при этом обороте прибыль должна составить 150-250 млн руб.

В 2015 г. чистый убыток «Камаза» по МСФО составил 2,38 млрд руб. Ранее компания прогнозировала, что чистая прибыль в 2016 г. составит 51 млн руб., выручка - 112,1 млрд руб., а сам Когогин говорил, что цель - выйти «в ноль» по итогам года. Годом ранее «Камаз» получил выручку на уровне 97,5 млрд руб. - таким образом, рост может составить 28,2%. Компания также ранее планировала продать за нынешний год 34 000 автомобилей. В 2015 г. продажи автопроизводителя в России снизились на на 31% до 22 600 машин, экспортные поставки - на 4% до 5900 машин.

В 2017 г. «Камаз» планирует продать 36 000 машин, в том числе 6000 - на экспорт, сказал Когогин. «В принципе, с моей точки зрения, в следующем году на рынке такого провала уже не будет», - добавил он.

Руководитель «Камаза» ожидает рынок грузовиков в этом и будущем году на уровне 40 000-45 000 автомобилей, «в этом диапазоне». «Если сохранятся меры господдержки по обновлению парка, значит, это будет в верхней части коридора. Если это будет просто рынок, значит, это будет в районе этого года, около 40 000», - пояснил топ-менеджер.