«Камаз» планирует в 2017 году разместить облигации на 15 млрд рублей

«Камаз» намерен в 2017 г. разместить облигации на 15 млрд руб., заявил руководитель компании Сергей Когогин. «У нас госгарантии еще на 15 млрд руб., - цитирует его ТАСС, - 20 млрд руб. реализовали».

В 2016 г. инвестиционная программа «Камаза» составила порядка 7 млрд руб., отметил Когогин, на следующий год инвестпрограмма, вероятно, составит чуть менее 20 млрд руб. С 2016 по 2020 г. инвестпрограмма автопроизводителя составляет 65 млрд руб.

Также Когогин сказал журналистам, что компания улучшила прогноз по выручке и прибыли по МСФО на нынешний год. «Камаз» по итогам 2016 г. ожидает чистую прибыль по МСФО в пределах 150-200 млн руб. против убытка годом ранее. Ожидается, что за год «Камаз» продаст 33 500 автомобилей. Оборот у компании ожидается в 125 млрд руб.