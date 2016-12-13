Tesla заплатит в Норвегии компенсации за медленный разгон электромобилей

Американский производитель электромобилей Tesla заключил мировое соглашение в Норвегии со 126 владельцами Model S P85D, которые были недовольны несоответствием реальных характеристик с декларируемой мощностью транспортного средства, сообщает Reuters . Адвокат владельцев автомобилей передал в окружной суд Осло коллективное письмо, в котором говорится об отзыве иска к Tesla. Судебные заседания по этому делу должны были начаться в понедельник. Tesla не смогла оперативно прокомментировать информацию Reuters.

Норвежская газета Dagens Naeringsliv сообщила, что Tesla согласилась выплатить по 65 000 норвежских крон ($7700) каждому недовольному клиенту. Ранее владельцы автомобилей требовали от компании по 129 700 крон. По данным издания, помимо денежной компенсации, Tesla предоставила клиентам и другие бонусы, например, кредит на льготных условиях или различные виды тюнинга автомобиля.

Недовольные норвежцы подали иск к Tesla в конце сентября, напоминает «Интерфакс». В электромобиле Model S P85D предусмотрен «безумный режим» (Insane Mode), при котором автомобиль должен разгоняться до 100 км/ч за 3,2 с, вместо 5,9 с у стандартного седана. Норвежские покупатели утверждали, что в «безумном режиме» автомобиль не разгоняется так быстро.

Норвегия является одним из крупнейших рынков для Tesla, сейчас она занимает 2% рынка новых машин, по данным отраслевой лоббистской группы Opplysningsradet for Veitrafikken (OFV). Регистрации новых электромобилей Tesla в Норвегии упали на 23,8% за 11 месяцев 2016 г. до 2793 шт.. Высокие продажи электромобилей обусловлены, в том числе, субсидиями от правительства. Model S версии P85D больше не продается, аналогичная ей P90D стоит от $95 000, а стоимость более мощной P100D достигает $135 000, согласно данным локального сайта компании. Большинство покупателей выбирает машину с опциями, которые дополнительно повышают цену.

В Норвегии уже подавали в суд на Tesla из-за слишком медленного разгона P85D. В июне суд постановил выплатить пяти пострадавшим клиентам по $6 000.