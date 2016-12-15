Приставы проведут рейд против водителей-должников в Москве

В пятницу, 16 декабря, московские приставы проведут на магистралях Москвы рейд по выявлению водителей-должников. Злостным неплательщикам грозит изъятие автомобиля в счет погашения задолженности, сообщил представитель столичного управления ФССП Тимур Коробицын.

«Рейдовое мероприятие "Новый год без долгов" направлено в том числе на выявление должников-злостников, чьи суммы задолженностей превышают десятки, а порой и сотни тысяч рублей», - сказал Коробицын в четверг.

По его словам, ввиду того что неплательщики умышленно избегают выполнения законных требований исполнительных документов, «при встрече с приставами к ним будут применены меры принудительного исполнения, в том числе арест и последующая реализация автотранспорта». «В рамках мероприятия москвичам и гостям столицы еще раз напомнят о необходимости своевременной оплаты имеющихся задолженностей, проконсультируют по основным вопросам в части исполнительного производства и расскажут о возможности самостоятельно проверить себя и своих близких через общедоступный интернет-сервис "Банк данных исполнительных производств", - сказал представитель УФССП.

В начале этой недели сотрудники московского УФССП провели в московском метро акцию «Узнай о своих долгах», в ходе которой они информировали граждан об их задолженности и объясняли, как ее погасить.