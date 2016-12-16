Акционеры «АвтоВАЗа» купили половину акций допэмиссии почти на 15 млрд рублей

Акционеры «АвтоВАЗа» приобрели по преимущественному праву 1,654 млрд акций компании из размещаемых 3,281 млрд в рамках допэмиссии. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение компании. Цена размещения ранее была утверждена на уровне 9 руб. за ценную бумагу (номинал - 5 руб.). Таким образом, акционеры выкупили акции на 14,89 млрд руб.

При этом общее количество акций, в отношении которых поданы заявления о приобретении в рамках преимущественного права, составляет 2 680 708 013 штук, следует из сообщения. Оставшееся количество акций, которые могут быть размещены по открытой подписке, - 1 626 802 790 штук.

Преимущественное право выкупа акций в рамках допэмиссии действовало с 22 ноября по 2 декабря 2016 г., срок оплаты акций в рамках заявок по преимущественному праву - с 7 по 14 декабря. Ожидается, что в рамках допэмиссии компания привлечет до 29,5 млрд руб.

Допэмиссия станет первым этапом плана общей рекапитализации компании в объеме около 85 млрд руб., напоминает «Прайм». Предполагается, что ее выкупит Renault, который контролирует концерн через холдинговую Alliance Rostec Auto BV.