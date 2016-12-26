BMW отзывает в Китае больше 190 000 машин из-за взрывающихся подушек безопасности

BMW отзовет в Китае 193 611 автомобиль из-за дефекта подушек безопасности. Об этом сообщает AFP со ссылкой на китайского регулятора качества и на пресс-релиз автопроизводителя. Под отзыв попал 168 861 импортный автомобиль, выпущенный между декабрем 2005 г. и декабрем 2011 г., а также 24 750 машин, выпущенных в Китае с июля 2005 г. по декабрь 2011 г. В них генераторы газа в подушках могут неожиданно взрываться и ранить людей осколками устройства. Неисправные генераторы будут заменены бесплатно.

Ранее в декабре BMW China объявляла об отзыве 22 543 импортированных BMW и Rolls-Royce также из-за неисправных подушек.