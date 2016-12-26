Завод Hyundai в Петербурге приостановил производство

ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус» (завод концерна Hyundai в Петербурге) в понедельник останавливает конвейер для подготовки к производству нового поколения седана Hyundai Solaris, сообщила пресс-служба российского подразделения концерна.

Серийный выпуск нового Solaris планируется запустить в начале 2017 г. Запуск производства нового поколения модели Kia Rio запланирован на второе полугодие будущего года.

После приостановки конвейера рабочие автозавода уйдут на традиционные зимние каникулы. В 2017 г. завод возобновит работу согласно обычному графику в три смены, начиная с ночной смены, которая приступит к работе 8 января вечером.