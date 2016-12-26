Lexus отзывает в России почти 19 000 кроссоверов из-за неправильной работы тормоза

Российский дилер Lexus - ООО «Тойота мотор» - отзывает в России 18 757 кроссоверов модели NX из-за риска неправильной работы стояночного тормоза. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 11 сентября 2014 г., сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Как отмечается в сообщении, в связи с некорректным программированием блока управления тормозной системы существует вероятность того, что стояночный тормоз не будет автоматически активирован.

«В ситуации, когда трансмиссия будет находиться в режиме "паркинг", существует вероятность того, что автомобиль может начать двигаться вперед или назад, что, в свою очередь, может повысить риск возникновения аварии», - предупреждает Росстандарт.