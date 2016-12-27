«Замороженной» площадкой GM в Петербурге интересуются компании из Европы – Полтавченко

Ряд промышленных предприятий, в том числе европейских, интересуются возможностью занять площадку автомобильного завода концерна General Motors в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в интервью федеральным информационным агентствам.

«К этой площадке (автозаводу GM, производство на котором остановлено) есть целый ряд интересантов, в том числе из Европы. Они приходят к нам и спрашивают: как вы посмотрите, если мы у GM купим предприятие? Я им отвечаю: мы посмотрим на это положительно, если вы будете создавать соответствующие рабочие места и производить товар, который интересен городу», – сказал Полтавченко.

«Сейчас, я так понимаю, "мяч" на стороне GM. Кто в конечном итоге придет? Я не исключаю, что еще и GM вернется. Если они найдут свою нишу, может быть, предложат новую линейку автомобилей, которая будет востребована в стране, с удовольствием с ними поработаем. Помогать мы будем любому инвестору независимо от того, из какой страны и какую корпорацию представляет», – подчеркнул глава города.

В марте 2015 г. GM решила прекратить производство автомобилей на площадках в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В 2016 г. компания прекратила продажи в России Opel и массовых моделей Chevrolet (в 2014 г. продажи GM Group в России упали на 26,4% до 257 538 машин).