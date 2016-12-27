«GM-АвтоВАЗ» ушел на новогодние каникулы с 27 декабря по 8 января

«GM-АвтоВАЗ», совместное производство General Motors и ПАО «АвтоВАЗ» в Тольятти, со вторника остановил конвейер на период новогодних праздников – по 8 января 2017 г. включительно.

«В период плановой остановки конвейера на предприятии будет проводиться профилактическое обслуживание оборудования. Начиная с 9 января конвейер СП возобновит работу», – говорится в сообщении автозавода.

С конца февраля этого года конвейер СП работает в одну смену пять дней в неделю.

«GM-АвтоВАЗ» выпускает внедорожник Chevrolet Niva. На 2016 г. был запланирован запуск производства Chevrolet Niva второго поколения, реализация проекта впоследствии была отложена на неопределенный срок из-за отсутствия финансирования.